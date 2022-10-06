Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 5 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - 3 у Торському та 1 у Зарічному. Крім того, ще 10 цивільних, убитих росіянами під час окупації, виявили у щойно визволених містах: 5 у Святогірську та 5 у Лимані", - наголосив він.

Крім того, 5 жовтня три людини отримали поранення.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо

5 жовтня hromadske написало, що в деокупованому Лимані Донецької області знайшли поховання понад 50 цивільних.

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