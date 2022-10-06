На Донеччині за добу окупанти вбили 4 мирних мешканців, знайдено ще 10 загиблих у деокупованих містах
На Донеччині 5 жовтня росіяни вбили 4 цивільних, поранили 3. У деокупованих містах знайшли тіла ще 10 загиблих
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 5 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - 3 у Торському та 1 у Зарічному. Крім того, ще 10 цивільних, убитих росіянами під час окупації, виявили у щойно визволених містах: 5 у Святогірську та 5 у Лимані", - наголосив він.
Крім того, 5 жовтня три людини отримали поранення.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо
- 5 жовтня hromadske написало, що в деокупованому Лимані Донецької області знайшли поховання понад 50 цивільних.
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