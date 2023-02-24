На Донеччині за добу росіяни убили двох мирних жителів, сімох поранили

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За минулу добу рашисти вбили двох українців з Донеччини, зокрема у Ямполі та Іванівському. Також у цих населених пунктах є по одній людині пораненій.

Ще 5 мирних жителів дістали поранення у Бахмуті, Авдіївці, Сіверську, Іванопіллі та Диліївці.

Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія Росії убила 1384 жителі Донецької області та 3085 - поранила.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.