На Донеччині за добу росіяни убили двох мирних жителів, сімох поранили
23 лютого унаслідок дій російських військ на території Донецької області загинуло двоє мирних жителів, сім - дістали поранення різного ступеня тяжкості
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За минулу добу рашисти вбили двох українців з Донеччини, зокрема у Ямполі та Іванівському. Також у цих населених пунктах є по одній людині пораненій.
Ще 5 мирних жителів дістали поранення у Бахмуті, Авдіївці, Сіверську, Іванопіллі та Диліївці.
Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія Росії убила 1384 жителі Донецької області та 3085 - поранила.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - наголосив Кириленко.
- 22 лютого голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині місто Авдіївка фактично повністю зруйноване, а Бахмут - на понад 80%.
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