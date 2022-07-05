На Донеччині за добу росіяни вбили 2 мирних жителів, ще четверо поранені
Російські війська продовжують вбивати та калічити мирне населення областей України
Про це інформує голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Зазначається, що за 4 липня у Бахмуті Донецької області росіяни вбили 2 мирних жителів. Ще 4 людини отримали поранення.
Крім того, у Костянтинівці лікарі надали медичну допомогу двом людям, пораненим на Луганщині.
Як повідомляє ОДА, наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.
- За даними британської розвідки, після захоплення Лисичанська на Луганщині ЗС РФ продовжать застосовувати аналогічну тактику на Донеччині та просуватися вперед, знищуючи міста за допомогою артилерії
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