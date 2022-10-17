Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко у своєму телеграмі.

Четверо загиблих проживали у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці. Ще десять людей за вчора отримали поранення.

Кириленко також повідомляє, що у Лимані виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Всього від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1020 людей, було поранено 2415. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких наразі не встановлено.

16 жовтня у Лимані знайшли ще 6 вбитих під час окупації людей.

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