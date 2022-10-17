На Донеччині загинуло 4 мирних жителів, а у Лимані виявили ще 7 цивільних, вбитих під час окупації
За 16 жовтня від рук окупантів на Донеччині загинуло 4 мирних жителів, а у Лимані було виявлено ще 7 цивільних, вбитих під час окупації
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко у своєму телеграмі.
Четверо загиблих проживали у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці. Ще десять людей за вчора отримали поранення.
Кириленко також повідомляє, що у Лимані виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.
Всього від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1020 людей, було поранено 2415. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких наразі не встановлено.
- 16 жовтня у Лимані знайшли ще 6 вбитих під час окупації людей.
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