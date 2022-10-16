Росія вбиває цивільних: у Лимані знайшли ще 6 вбитих під час окупації людей

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 15 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 3 людини за вчора отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

До слова, в окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань