Росія вбиває цивільних: у Лимані знайшли ще 6 вбитих під час окупації людей
У звільненому Лимані на Донеччині продовжують знаходити тіла вбитих росіянами цивільних жителів
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 15 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 3 людини за вчора отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.
- До слова, в окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань
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