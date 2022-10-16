В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, - Генштаб
Російські війська продовжують вчиняти злочини на тимчасово окупованих територіях
Про порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупантами повідомили у Генштабі ЗСУ 16 жовтня.
"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів", - йдеться у повідомленні.
- До слова, як повідомили у Генштабі, українська авіація за добу завдала 32 удари по ворогу
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