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Війна з Росією: хроніка
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Українська авіація за добу завдала 32 удари по ворогу, - Генштаб

16 жовтня, 2022 неділя
07:18
війна з Росією Олександр Оксанченко у винищувачі

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 15 жовтня, завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі.

  • Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського майора, який тричі повертався на фронт

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Україна
ЗСУ
окупанти
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