Українська авіація за добу завдала 32 удари по ворогу, - Генштаб
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 15 жовтня, завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога.
Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі.
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