На Донеччині затримали екскерівницю "відділу кадрів" терористичного угруповання "Оплот"

Про це повідомили в СБУ.



Мешканка Бахмута входила до терористичного угруповання "Оплот".



Будучи "стрільцем" вона брала участь у бойових діях проти України, а потім стала крівницею "відділу кадрів" і шукала "кандидатів" до лав російських найманців.



Після конфлікту з ватажками "Оплоту" вона переховувалася від правосуддя на підконтрольній українській владі території.



Під час обшуків у помешканні пособниці окупантів правоохоронці знайшли ноутбук і засоби зв'язку з доказами злочину.



Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи організації). Їй обиратимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb