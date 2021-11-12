На Донеччині затримали екскерівницю "відділу кадрів" терористичного угруповання "Оплот"
СБУ затримала ексучасницю збройних формувань так званої ДНР, яка добирала російських найманців для війни проти України
Про це повідомили в СБУ.
Мешканка Бахмута входила до терористичного угруповання "Оплот".
Будучи "стрільцем" вона брала участь у бойових діях проти України, а потім стала крівницею "відділу кадрів" і шукала "кандидатів" до лав російських найманців.
Після конфлікту з ватажками "Оплоту" вона переховувалася від правосуддя на підконтрольній українській владі території.
Під час обшуків у помешканні пособниці окупантів правоохоронці знайшли ноутбук і засоби зв'язку з доказами злочину.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи організації). Їй обиратимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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