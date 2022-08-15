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Головна війна з Росією На Донецькому напрямку йдуть важкі бої. Піхоті не вистачає підтримки артилерії, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Рубан
Ексклюзив

На Донецькому напрямку йдуть важкі бої. Піхоті не вистачає підтримки артилерії, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Рубан

15 серпня, 2022 понедiлок
15:09
війна з Росією

Боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Артем Рубан розповів, що на Донецькому напрямку піхота ЗСУ немає належної підтримки важкої артилерії

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми не відступаємо і готові битись. Однак просимо прикрити нас. Нам потрібна підтримка артилерії. Оскільки піхота завжди діє так, щоб її прикривали. Я говорю про це, бо нас не прикривають. Ворог щодня накриває наші позиції з важкої артилерії та танків. Тому хочу, щоб нас нарешті почули й дали нам нормальне прикриття", - розповів Рубан.

Боєць батальйону"“Свобода" наголосив, що вони самі готові навчитись та використовувати важке озброєння.

"Не можете прикрити нас, тоді дайте нам зброю. Ми самі станемо артилеристами. Всі бійці готові навчатись та використовувати важке озброєння", - наголосив він.

  • 13 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донеччині тривають бої у напрямку Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. ЗСУ відбили атаки росіян на кількох напрямках

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Україна
Донецьк
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Піски
Авдіївка
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