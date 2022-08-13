В районі Авдіївки тривають жорстокі бої, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдав авіаудару біля Мар’їнки. Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону українських військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

Окупанти також намагались просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мали. В окремих районах ще тривають бойові дії.

На Краматорському напрямку ворог штурмом намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Слов’янському напрямку, неподалік Нової Дмитрівки та Долини, росіяни також намагались прорвати оборону українських військ, успіху не отримали і відійшли.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що керівництво окупантів залишає правобережжя Херсонщини.

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