Командири армії РФ тікають з правобережжя Херсонщини, - Кім
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що керівництво окупантів залишає правобережжя Херсонщини
Про це він написав у telegram.
"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", - сказав він.
- 12 серпня Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.
- 13 серпня вибухи пролунали у тимчасово окупованих містах. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи в північно-східній частині міста. Радник міського голови Маріуполя також повідомив про "вибух, який чуло все місто".
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