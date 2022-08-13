У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, - мер
Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи в північно-східній частині міста
Про це він повідомив у telegram.
"Сьомий день поспіль наші сили супротиву не дають рашистам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні", - написав він.
Телеграм-канали повідомляють, що вибух пролунав на території військкомату, де були розмішені підрозділи РФ. Ця інформація поки не підтверджена офіційними джерелами.
- У небі над Одещиною 13 серпня українські зенітники збили російський дрон "Орлан-10", що намагався вести повітряну розвідку.
- Українські зенітники також збили російський безпілотник "Орлан-10", який корегував російську артилерію.
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