У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, - мер

Про це він повідомив у telegram.

"Сьомий день поспіль наші сили супротиву не дають рашистам ні секунди спокою. Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні", - написав він.

Телеграм-канали повідомляють, що вибух пролунав на території військкомату, де були розмішені підрозділи РФ. Ця інформація поки не підтверджена офіційними джерелами.

У небі над Одещиною 13 серпня українські зенітники збили російський дрон "Орлан-10", що намагався вести повітряну розвідку.

Українські зенітники також збили російський безпілотник "Орлан-10", який корегував російську артилерію.

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