Про це повідомила Одеська міськрада в телеграмі.

"13 серпня, близько 13.00 години, у небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Південь» знищено черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку", - наголосили в заяві.

13 серпня українські зенітники показали, як збили російський безпілотник "Орлан-10", який корегував російську артилерію.

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