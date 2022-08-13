У небі над Одещиною ЗСУ збили російський дрон
У небі над Одещиною 13 серпня українські зенітники збили російський дрон "Орлан-10", що намагався вести повітряну розвідку
Про це повідомила Одеська міськрада в телеграмі.
"13 серпня, близько 13.00 години, у небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Південь» знищено черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку", - наголосили в заяві.
- 13 серпня українські зенітники показали, як збили російський безпілотник "Орлан-10", який корегував російську артилерію.
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