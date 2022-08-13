ЗСУ показали, як знищили російський дрон, що корегував артилерію окупантів
Українські зенітники збили російський безпілотник "Орлан-10", який корегував російську артилерію
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ в телеграмі.
"Сьогоднішній ранок зенітники ОСУВ "Хортиця" розпочали зі знищення БПЛА типу "Орлан-10", який корегував вогонь артилерії противника. Тепер окупантський металолом ніколи не бентежитиме українське небо та назавжди залишиться в українській землі", - наголосили в українському війську.
- 12 серпня українські війська збили ворожий штурмовик Су-25 та чотири БПЛА.
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