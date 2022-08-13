Українські війська збили ворожий штурмовик Су-25 та чотири БПЛА

Про це повідомили у Угрупуванні Об’єднаних сил.

"Знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі та штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як знищили російський танк на повному ходу

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb