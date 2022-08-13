Українські війська збили ворожий штурмовик Су-25 та чотири БПЛА
За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України на Сході України знищили ряд повітряних цілей
Про це повідомили у Угрупуванні Об’єднаних сил.
"Знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі та штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, ЗСУ показали, як знищили російський танк на повному ходу
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