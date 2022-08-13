В Маріуполі прогримів потужний вибух, - міська рада

Про це пише пресслужба міської ради.

"О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі. Подробиці - згодом", - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь. 15:40 вибух, який чуло все місто. Всі райони. Подробиці - згодом. І так. Не без нас", - написав він.

Також сьогодні, 13 серпня, мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи в північно-східній частині міста.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb