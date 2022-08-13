В Маріуполі прогримів потужний вибух, - міська рада
13 серпня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух
Про це пише пресслужба міської ради.
"О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі. Подробиці - згодом", - йдеться у повідомленні.
Цю інформацію підтвердив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Маріуполь. 15:40 вибух, який чуло все місто. Всі райони. Подробиці - згодом. І так. Не без нас", - написав він.
- Також сьогодні, 13 серпня, мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про вибухи в північно-східній частині міста.
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