На Дунаї після атаки РФ на Одещину зупинились близько 30 суден, - Reuters

Про це пише Reuters, на основі даних аналітичної компанії MarineTraffic.

За словами журналістів, біля Ізмаїла зупинилося близько 29 суден, зокрема танкери, які перевозять хімічні речовини.

Крім того, як ідеться в матеріалі, ще три судна кинули якір уздовж водного шляху, що веде до термінала Рені - Одеса.

Джерела в страховій галузі повідомили журналістам, що страхування від військових ризиків для українських портів, які були частиною зернової угоди, призупинено. Деякі провайдери також розглядають питання про те, чи продовжувати надавати прикриття для дунайських портів.

Журналісти зазначили, що після зриву угоди щодо зернового коридору та посилення атак Росії на порти та інфраструктуру страховики військових ризиків сформували незалежні погляди і почали вирішувати, що саме вони готові страхувати.

"Складність тут у тому, що, на відміну від оцінюваного товару, вартість страховки для України зараз не піддається моделюванню", - розповів Рейтер Девід Сміт, голова відділу корпусних і морських зобов'язань страхового брокера McGill.