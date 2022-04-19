Шольц закликав Путіна зупинити війну проти України
На двох пунктах виїзду з України до Польщі є черги, - Держприкордонслужба
Станом на 6:00 19 квітня на пуктах пропуску на виїзд з України "Шегині" та "Ягодин" є черги з легкових автівок
Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.
Польща:
- "Ягодин" - 30 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Устилуг" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Угринів" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Рава-Руська" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Грушів" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Шегині" - 15 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Смільниця" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів.
- "Малий Березний" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Ужгород" - 0 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів.
- "Тиса" - 0 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 легкових авто, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 20:00);
- "Косино" - 0 легкових авто, 0 пішоходів (працює з 8:00 до 00:00);
- "Лужанка" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 легкових авто, 0 пішоходів.
- "Дякове" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Солотвино" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 легкових авто, 0 пішоходів.
- "Мамалига" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 легкових авто, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 легкових авто, 0 пішоходів.
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