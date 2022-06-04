На двох українок у Польщі напали з ножем, одна загинула

Про це повідомляє сайт tvn24

У п'ятницю, 3 червня, правоохоронці отримали повідомлення, про те, що в Нацпольську "чоловік напав з ножем на двох жінок". Поліція встановила, що до помешкання прибули двоє чоловіків, один з яких вийшов із машини та напав на жінок у будинку, поранивши їх ножем. Потім нападники поїхали, а сусіди почули крик і повідомили екстрені служби.

"Одну з постраждалих каретою швидкої допомоги доставили до лікарні, інша, віком 29 років, померла, незважаючи на проведені реанімаційні заходи. У квартирі було двоє дітей (віком 2,5 роки і 5 місяців), вони були доставлені на обстеження в лікарню", – йдеться в повідомленні.

Автомобіль, яким втекли нападники за декілька кілометрів потрапив у ДТП і з’їхав у кювет. Чоловіки покинули авто і втікали пішки. Одного з них затримали поліцейські – він був у нетверезому стані. Іншого затримали через кілька годин, він виявився громадянином України.

Нагадаємо, Польща з липня припинить виплату допомоги українським біженцям

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