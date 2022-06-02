Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі та уповноважений польського уряду у справах біженців Павел Шефернакер, пише Rzeczpospolita.

Шефернакер зазначив, що польський уряд із 1 липня припинить виплати по 40 злотих на день (близько 276 грн) на харчування та проживання українських біженців.

"Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", - сказав Шефернакер.

Однак він додав, що будуть і винятки - для деяких біженців пільги будуть розширені, а саме - для інвалідів, вагітних жінок або багатодітних.

Польський уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям із України спочатку гарантував пільгу на перші 60 днів, а місяць тому продовжив її ще на 60 днів, але надалі продовжувати вже не буде.

"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти - від 300 злотих на кожного до 500+ злотих на кожну дитину, та інші суми, що випливають із соціальної допомоги", - пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, Україна та Польща співпрацюватимуть у галузі національної пам'яті.

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