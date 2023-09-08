На Еспресо документальний фільм про те, як захищали українське небо та збивали російських льотчиків

Суботній показ відбудеться о 12.00. Повтор фільму - в неділю, 10 вересня, о 22.00.

Фільм розкаже, як Сили оборони та безпеки захищали українське небо, історії восьми збитих російських льотчиків, а також унікальну історію спецоперації воєнної розвідки "Синиця" про російського пілота, який перелетів на сторону добра разом зі своїм вертольотом Мі-8 АМТШ зі складу 319 окремого вертолітного полку.

У "Збитих льотчиках росії" анонсують унікальні кадри повітряних битв під час повномасштабної російсько-української війни. А ще - розкажуть, чому нам так потрібні F-16.

Також у фільмі будуть вперше оприлюднені.відео допитів захоплених у полон ворожих льотчиків-офіцерів.

Проєкт з циклу "Воєнна розвідка України" створено Артемом Шевченко, Сергієм Луканцем, Антоном Гойдою, Володимиром Скибою та Владиславом Симоновим спільно з Міністерством оборони за підтримки Міністерства культури та інформполітики.

Окрім "Збитих льотчиків росії" у документальній кінотрилогії фільми "Війна на Дніпрі" та "Іноземний легіон".