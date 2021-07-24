На фестивалі у Боярці покажуть реконструкцію боїв УГА та УПА
Сьогодні та завтра (24, 25 липня) у київському передмісті Боярка проходить мистецькій патріотичний фестиваль "Під покровом Тризуба"
Окрім дискусійних клубів (гутірок), виставок та концертів його гості зможуть також побачити видовищні історичні реконструкції. Йдеться про бої Української Галицької Армії та Української Повстанської Армії, передає Еспресо.TV.
Як зазначається у програмі заходу, сьогодні, 24 липня, пройде:
18:00-19:00 - військово-історична реконструкція - бій підрозділів Армії УНР та Галицької армії проти більшовиків.
Головна сцена:
19:00 - Folknery
20:00 - КораЛЛі
21:00 - Жадан і Собаки
22:00 - Kozak System
Нічна сцена:
23:30-01:00 - "Інтимна лірика під баян". за участі Мальви Кржанівської, Кассандри Рімскі, Василя Рябка та Олексія Єськова.
Завтра, 25 липня:
Середньовічна галявина
10:00-18:00 стрільба з лука та майстер-класи з середньовічного бою
Дитяча галявина
11:00-16:00 стенди з розмальовками
11:00-16:00 майстерка "свічка з вощини"
11:00-16:00 вибійка
12:00-12:30 ігри та забавлянки
14:00-15:00 майстер-клас дня - "лялька мотанка"
15:30- 16:00 ігри та забавлянки
Дискусійний сектор
10:00-10:30 презентація фотовиставки Максима Левіна
10:30-11:30 презентація проекту "Двоколісні хроніки" за участі Ярини Квітки та Володимира Муляра
11:30-12:30 гутірка з історії Кирила Галушка та Бориса Черкаса
12:30-13:00 гутірка Соломії Бобровської
13:00-14:00 гутірка Вахтанга Кіпіані
14:00-15:00 презентація книги Тамари Горіха Зерня - "Принцип втручання"
15:00-16:00 гутірка Володимира В’ятровича
16:00-18:00 гутірка Оксани Забужко
18:00-19:00 військово-історична реконструкція - бій чоти УПА проти німецького підрозділу
Головна сцена
19:00 - Hardfire
20:00 - Lemko bluegrass band
21:00 - Karna
22:00 - Антитіла
Окрім того, протягом двох днів на фестивалі діятиме наметове містечко, ярмарка, виставкова алея, частування.
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