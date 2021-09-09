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На Франківщині від COVID-вакцинації відмовились 32% освітян

9 вересня, 2021 четвер
12:50
Суспільство школа маска

В Івано-Франківській області від щеплення проти коронавірусу відмовились 12 274 освітян

Про це повідомили у Департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА у коментарі РБК-Україна.

Так, на Івано-Франківщині вакцинували від коронавірусу 10 332 працівника сфери освіти, що складає 28% від загальної їх кількості.

У закладах дошкільної освіти щеплено працівників:

  1. 80% - 19 закладів;
  2. 79-60% - 39 закладів;
  3. 59-30% - 84 заклади;
  4. 29% - 241 заклад.

У свою чергу, в закладах загальної середньої освіти щеплено працівників:

  1. 80% - 23 заклади;
  2. 79-60% - 31 заклад;
  3. 59-30% - 182 заклади;
  4. 29% - 316 закладів.

В ОДА наголосили, що від вакцинації відмовились 12 274 особи (32%). Проте планується провакцинувати ще 14 870 людей (40%).

  • Нагадаємо, Марцінків планував зобов'язати всіх працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська вакцинуватися, або будуть звільнення.
  • Згодом, звільнення працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська за відмову від вакцинації від COVID буде порушенням прав людини, заявила омбудсмен Людмила Денісова.
  • Згодом, Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

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