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Війна з Росією: хроніка
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На фронті протягом 2–3 місяців будуть активні бойові дії, - ГУР

23 червня, 2023 п'ятниця
09:40
Війна з Росією Представник ГУР Вадим Скібіцький

Активні бойові дії на фронті продовжуватимуться у найближчі 2–3 місяці. Крім того, у середині літа буде проведена оцінка спроможностей Росії і можна буде прогнозувати можливий характер її дій на осінь-зиму

Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Він поділився оцінками щодо перебігу та розвитку воєнної кампанії найближчим часом.

"На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі 2–3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль – це звільнення всіх наших територій", - зауважив заступник начальника ГУР.

За його словами, росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили. Тож Україна орієнтуватиметься на середину літа – чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування.

"Російське командування, наприклад, вже офіційно заявили про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів. Після цього можна буде і робити оцінку спроможностей Російської Федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію", - додав Скібіцький.

  • Станом на ранок 23 червня українські воїни зупинили наступ росіян на Куп‘янському та Лиманському напрямках, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають частковий успіх.
ГУР
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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