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Втрати РФ за добу війни в Україні: 390 солдатів, 6 бойових бронемашин та 11 артсистем

29 липня, 2023 субота
08:26
Війна з Росією ЗСУ

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 245 220 солдатів. За добу Збройні сили України знищили 6 бойових бронемашин та 11 артилерійських систем

Про це повідомив у facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько/ about 245220 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4191 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8167 (+6) од,
  • артилерійських систем – 4786 (+11) од,
  • РСЗВ – 698 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 458 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7247 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 710 (+1).

Дані уточнюються.

Зведення від Генштабу: На фронті упродовж доби відбулося 27 бойових зіткнень, ЗСУ знищили 2 станції радіоелектронної боротьби РФ

Зазначається, що протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

Також відомо, що ЗСУ за минулу добу завдали 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів противника.

Армія РФ завдала 11 авіаційних ударів та  здійснила 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах

За добу ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться у дописі.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін. 

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційних ударів в районах Галаганівки і Леонівки Чернігівської області та Іскрисківщини і Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охрімівка Харківської області.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок: ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

Авдіївський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда, Георгіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог здійснив обстріли населених пунктів Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка та Степове Запорізької області та Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Тягинка, Іванівка і Садове Херсонської області.

Також зазначається, що ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти продовжують примусову паспортизацію на Донеччині

На тимчасово захоплених територіях триває примусова паспортизація громадян України.

Зазначається, що з метою посилення морального тиску на мешканців тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, та примушення їх до отримання громадянства РФ, окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до "міністерства державної безпеки ДНР" списків працівників, які не отримали російський паспорт.

Відомо, що кінцевий термін виконання "розпорядження" є 1 січня 2024 року. Разом з тим, окупаційна адміністрація населеного пункту Благовіщенка Запорізької області проводить заходи щодо заохочення місцевих мешканців за отримання російського громадянства. Зокрема, пропонує пенсіонерам грошову винагороду у 50 тисяч російських рублів. 

  • Збройні сили України 28 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на 3-х ділянках фронту і просунулися вперед під Бахмутом.
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
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втрати окупантів
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