На фронті відбулося 28 боєзіткнень, РФ завдала 2 ракетні та 33 авіаудари, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, протягом доби відбулось близько 28 бойових зіткнень Сил оборони України з ворогом.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєво не змінилася.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв із мінометів і артилерії понад 25 населених пунктів, зокрема це Михальчина Слобода, Хрінівка на Чернігівщині, Басівка, Степок, Павлівка на Сумщині, Уди, Охрімівка та Нескучне на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки загарбників у районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині.

На Харківщині окупанти завдали авіаударів у районах Кругляківки та Кучерівки, з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Красне Перше, Петропавлівка, Куп'янськ Вузловий.

На Лиманському напрямку ворог із артилерії обстріляв населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався наступати в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області та обстріляв із артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Маркове та Часів Яр.

На Авдіївському напрямку ЗСУ під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії успішно відбили атаки окупантів у районі Авдіївки. Загарбники обстріляли з артилерії Невельське, Новобахмутівку, Авдіївку, Сєверне, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські Сили оборони продовжують стримувати російський наступ у районі Мар'їнки. Там же загарбники завдали авіаудару. З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Мар'їнку та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Одрадного Донецької області, а з артилерії обстріляв Водяне, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати в районі Роботиного Запорізької області, а в районах Гуляйпільського, Малої Токмачки та Оріхова противник завдав авіаударів. З артилерії окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Комишуваха, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаудару в районі Одрадокам'янки, а з артилерії обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Ольгівка, Садове, Херсон та Кізомис.

Наступ ЗСУ

ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ впродовж доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та одну радіолокаційну станцію противника.