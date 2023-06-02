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На фронті загинув 22-річний футболіст, який покинув Польщу заради захисту України

2 червня, 2023 п'ятниця
22:30
Спорт Микола Жидков загинув на фронті

Колишній футболіст польської "Венгжчанки" Микола Жидков загинув на фронті, захищаючи Україну від російських терористів

Про це польський клуб повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Восени минулого року 22-річний Микола Жидков покинув "Венгжчанку" та Польщу, повернувся в Україну та став на захист України від російського агресора.

"Мікі" був дуже гарним, ввічливим і порядним хлопчиною. Не було людини, яка б його знала і не відчувала йому симпатії. Коли він вийшов на поле, він до останнього подиху боровся, щоб дати своїй команді перемогу, а коли йшло до боротьби за свободу країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці - пожертвував власним життям. Ми будемо сумувати за тобою, Друже. Але ми ніколи тебе не забудемо", - йдеться в офіційній заяві польського клубу.

"Венгжчанка" – клуб 7 ліги Польщі. За цю команду Микола Жидков виступав у 2020-2022 роках.

  • 28 квітня на фронті, у Бахмуті, загинув український дзюдоїст Віталій Паращук.
  • З початку повномасштабної російсько-української війни загинуло 300 українських спортсменів.
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