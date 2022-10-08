На фронті загинув 30-річний воїн з Кропивницького
30 вересня 2022 року, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Олійник Дмитро Петрович
Про це Соколівська сільська рада повідомила у facebook в суботу, 8 жовтня.
"І знову, страшна і непоправна втрата…30 вересня 2022 року, захищаючи Україну від ворога, загинув наш земляк, Олійник Дмитро Петрович", - йдеться у дописі.
Довідка
Дмитро Петрович народився 23 січня 1992 року у с. Соколівське.
Після закінчення у Соколівської загальноосвітньої школи навчався у професійно-технічному училищі №8 у м. Кропивницькому, отримав спеціальність електрогазозварника. Працював на підприємствах міста Кропивницький.
З 2014 року проходив службу у зоні проведення АТО.
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