Про це інформує пресслужба.

"Пекучий біль і гіркий смуток. Важко прийняти й повірити. Денис був щирим, доброзичливим, відповідальним, безліч відкриттів та досягнень чекало б на нього, якби не жорстока війна", - йдеться в заяві.

Випускник кафедри археології Могилянки Денис Борисов досліджував історію життєвого шляху і побут мешканців Митрополичого дому Софійського монастиря.

Співробітники заповідника розповідають, що чоловік брав участь у наукових заходах, допомагав обладнувати Митрополичий дім, організовував екскурсії, лекції та виставки. Перед тим, як Дениса викликали до військкомату, його призначили начальником музею "Кирилівська церква".

Фото: Національний заповідник "Софія Київська"

У коментарях колега Ірина Марголіна згадує щирість, доброту та привітність чоловіка.

"Молодий, завзятий активно, з наснагою взявся за роботу, в новому для нього, осередку Софійського заповідника. Одначе, Батьківщина закликала встати на її захист і він пішов. Жахливо, що гинуть наші чоловіки, а коли гинуть такі молоді, які мали б для України зробити багато доброго, наукового, справжнього це гірко, це неприпустимо, це трагічно", - написала пані Ірина.

Фото: Національний заповідник "Софія Київська"

Батьки Дениса висловили вдячність колективу Софії Київської.

"Дякуємо всьому дружньому колективу заповідника за підтримку, за те, що прийняли Дениса до своєї дружньої родини, сприяли розвитку його наукових досягнень, створювали комфортні умови для праці, що наш біль став частинкою і вашого смутку. Ми вдячні колективу за фінансову і моральну підтримку під час військової служби Дениса", - написали Вадим і Тетяна Борисові.

У військового залишилася дружина, дітей у подружжя ще не було.