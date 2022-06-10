Про це в соцмережі facebook повідомив його друг Михайло Макарук, а також інші друзі.

"Сьогодні в мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор та ведучий найкрутішого медійного проекту для підтримки Збройних Сил України. Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер … Людина, яка вірила в свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам'ятав назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку… І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі", – написав Макарук.

"Перше військове реаліті "РекрутUA". Ніколи не забуду, як ти прийшов з цією ідеєю, ти горів нею. Першими були ССО, потім Десанти, потім морпіхи. Ти багато зробив корисного для армії цими проектами. Ти жив армією. Ти професійно виріс із студії. І міг робити багато корисних речей на тб. Але 24 лютого ти обрав інший шлях. Замінив камеру на зброю і пішов воювати…" – написала про нього журналістка Яна Холодна

Довідково. Олексій Чубашев – військовий журналіст. 2008 року вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, 2010-го – на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Перша ротація до району проведення АТО – у 2015 році. У 2015 році почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, був автором і ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу "Рекрут".

28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт із ЗСУ. Він його не продовжував і був звільнений у запас. Після звільнення розвивав власні проєкти.

24 лютого 2022 року повернувся до лав ЗСУ.

У загиблого залишилася дружина, донька і син, що народився в березні.

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