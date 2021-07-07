На Гаїті застрелили президента Моїза
На Гаїті президент Жовенель Моїз отримав смертельне поранення
Про подію повідомили в уряді Гаїті.
Мойзе був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня.
У заяві прем'єр-міністра країни Аріеля Генрі йдеться, що в ніч на 7 липня "група невстановлених осіб, деякі з яких говорили іспанською", напала на приватну резиденцію Моїз і смертельно поранила президента.
Його дружина також отримала вогнепальне поранення в результаті нападу. Про стан її здоров'я поки нічого невідомо.
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