На Гаїті заявили про смерть дружини президента Моїза від поранень, у посольстві спростували
Гаїтянські видання Telesur і Diario Libre заявили, що дружина убитого президента країни Жовенеля Моїза Мартін Моїз померла від поранень, проте у посольстві Гаїті в Домініканській Республіці спростували інформацію про смерть Мартіни Моїз
Про це повідомляє домініканське видання El Dia.
У посольстві уточнили, що перша леді Гаїті госпіталізована, її життєві показники стабільні. За словами дипломатів, в аеропорту Порт-о-Пренса готується літак, який вивезе Моїз за кордон для подальшого лікування.
- Нагадаємо, Моїз був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня. Тоді його дружина теж отримала поранення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 32.04Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе