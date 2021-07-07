На Гаїті заявили про смерть дружини президента Моїза від поранень, у посольстві спростували

Про це повідомляє домініканське видання El Dia.



У посольстві уточнили, що перша леді Гаїті госпіталізована, її життєві показники стабільні. За словами дипломатів, в аеропорту Порт-о-Пренса готується літак, який вивезе Моїз за кордон для подальшого лікування.



Нагадаємо, Моїз був убитий у своїй приватній резиденції близько 1 години ночі за місцевим часом у середу, 7 липня. Тоді його дружина теж отримала поранення.

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