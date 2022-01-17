На Івано-Франківщині підірвали авто: ініціатор вибуху втратив руку
У Крихівцях Івано-Франківської області залишився без руки чоловік, який підірвав BMW
Про це пише Галка.
Інцидент стався на вулиці Крайній близько 2:00 17 січня. Місцеві жителі зняли на віде, що вибухівка спрацювала в авто BMW X5. До ранку на місці події працювала поліція, яка оглядала легковик і проводила слідчі дії.
Як повідомляє видання, ініціатор підриву машини прибув у двір на таксі та спробував підірвати авто, унаслідок чого травмував руку. Чоловік віком близько 20 років залишив місце інциденту та звернувся по медичну допомогу. Йому ампутували частину руки через серйозні травми.
У поліції підтвердили факт вибуху й зазначили, що подробиці згодом повідомлять.
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