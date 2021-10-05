На Івано-Франківщині сталося масове отруєння у фастфуді
У Калуша Івано-Франківської області після відвідин фастфуду восьмеро осіб потрапили до лікарні з отруєнням
Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
"Державна установа "Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" інформує про зареєстрований груповий осередок гострої кишкової інфекції в закладі громадського харчування "Crispy", м. Калуш, пр. Л.Українки, Калуський район Івано-Франківської області", - йдеться в повідоленні.
До інфекційного відділення Калуської міської лікарні було госпіталізовано восьмеро осіб, із них одна дитина до 15 років.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.38
Купівля 26.38Продаж 26.61
-
EUR
Купівля 30.51Продаж 30.92
- Актуальне
- Важливе