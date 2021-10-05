На Івано-Франківщині сталося масове отруєння у фастфуді

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"Державна установа "Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" інформує про зареєстрований груповий осередок гострої кишкової інфекції в закладі громадського харчування "Crispy", м. Калуш, пр. Л.Українки, Калуський район Івано-Франківської області", - йдеться в повідоленні.

До інфекційного відділення Калуської міської лікарні було госпіталізовано восьмеро осіб, із них одна дитина до 15 років.

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