На Ізюмському напрямку воює третьосортна російська армія, але мобілізація знищить РФ зсередини, - військовий експерт Коваленко
Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Росія виснажена, оскільки на Ізюмському напрямку воює третьосортна російська армія, але загальна мобілізація знищить РФ зсередини
Експерт розповів про це в етері Еспресо.
"Ми бачимо, як керівництво Росії зараз використовує не дуже якісний другосортний, чи навіть третьосортний ресурс своєї армії. На Ізюмському плацдармі зараз використовується ресурс так званої 5-ої загальновійськової армії Східного військового округу. Навіть за характеристиками російської армії це вже підрозділи не другої, а третьої якості. Росіяни говорять про необхідність мобілізації 800 тис осіб, але це будуть не ті люди, які готові брати до рук зброю і йти воювати в Україну. А це дуже вагомий фактор нестабільності, який може виникнути всередині Росії", - зазначив Коваленко.
Військовий експерт додав, що підрозділи російської армії зараз виснажені й військове керівництво бачить загрозу заворушень усередині Росії через загальну мобілізацію, але не готове її визнавати.
"Російська влада не бачить іншої стратегії ведення війни проти України, окрім як оголосити загальну мобілізацію, адже їм не вистачає людського ресурсу для компенсації втрат на війні. Мобілізувати будуть людей, які не дуже хочуть воювати в Україні. Тож цілком імовірно, що російське керівництво і використає цей ресурс мобілізації, який у першу чергу знищить саму Російську Федерацію", - зауважив Олександр Коваленко.
- 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян.
- 2 травня інформацію про оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
- 3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої спеціальної військової операції 9 травня може оголосити війну в Україні.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з посиланням на дані західних спецслужб заявив, що влада РФ може оголосити повноцінну війну Україні 9 травня 2022 року.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 6 травня заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, бо після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого постійно живе у стані загрози.
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