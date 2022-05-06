Росія розглядає можливість офіційного оголошення війни Україні 9 травня, - Шмигаль
За даними західних спецслужб, влада РФ може оголосити повноцінну війну Україні 9 травня 2022 року
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами візиту до Польщі, передає Суспільне.
"За даними партнерських спецслужб, у Росії є такі наміри - 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві. Чи станеться це - дивитимемося", - сказав прем'єр.
Він запевнив, що Україна боротиметься до повної перемоги над РФ.
"Україна відстоюватиме свою свободу, свою територію, свій суверенітет, життя наших сімей і нашу землю", - наголосив Шмигаль.
- 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян.
- 2 травня інформацію про оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
- 3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої спеціальної військової операції 9 травня може оголосити війну в Україні.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні.
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