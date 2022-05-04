У Кремлі заявили, що не планують оголошувати війну Україні та загальну мобілізацію 9 травня
Речник президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що у Кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відповідаючи на запитання, якою є ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін може оголосити війну Україні 9 травня, Пєсков відповів, що ніякою.
"Ніякою. Ми вже відповіли на це питання. Ні, це нісенітниця", - сказав Пєсков.
Крім цього, він зазначив, що до повідомлень іноземних ЗМІ про те, що Путін 9 травня оголосить в Росії загальну мобілізацію, також прислухатися не варто.
"Це неправда, це нісенітниця", - зазначив Пєсков.
- 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян.
- 2 травня інформацію про оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
- 3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може оголосити війну в Україні.
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