У Кремлі заявили, що не планують оголошувати війну Україні та загальну мобілізацію 9 травня

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, якою є ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін може оголосити війну Україні 9 травня, Пєсков відповів, що ніякою.

"Ніякою. Ми вже відповіли на це питання. Ні, це нісенітниця", - сказав Пєсков.

Крім цього, він зазначив, що до повідомлень іноземних ЗМІ про те, що Путін 9 травня оголосить в Росії загальну мобілізацію, також прислухатися не варто.

"Це неправда, це нісенітниця", - зазначив Пєсков.

29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян.

2 травня інформацію про оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може оголосити війну в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb