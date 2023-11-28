На Камчатці в РФ Беренгове море затопило аеродром

Про наслідки стихії розповів профільний телеграм-канал Авіаторщина.

У дописі вказано, що надзвичайна подія сталася після шторму. Ситуація ілюструється відео, знятим, як вказується, на злітній смузі аеродрому біля Тилічиків. Автор стоїть посеред майданчика, який від краю до краю залитий водою, і говорить, що "до КПП ще йти і йти, а ноги вже мокрі". Також показує ноги в чоботях: видно, що вода сягає середини гомілки.

Усі рейси на аеродромі скасували. Пасажирів доставлятимуть у потрібне місце за допомогою вертольотів Мі-8.

РІА "Новости" в Telegram-каналі наводить заяву міністра надзвичайних ситуацій Камчатського краю Ігоря Міхно. Російський чиновник запевнив, що вода вже зійшла та незабаром польоти на аеродромі відновляться. На світлинах, зроблених начебто на місці подій, видно, що злітна смуга вже вільна — вода відступила на кілька метрів. Утім, не ясно, коли саме зробили фото.

Зазначимо, аеродром "Тилічики" розташований на піщаній косі біля затоки Кофа в Беринговому морі на Камчатці. Довжина злітної смуги — близько 1 км, висота над рівнем морем — близько 2 м. Ширина піщаної коси — близько 400-500 метрів. Аеродром — об'єкт федерального значення та призначений для прийому пасажирських літаків.