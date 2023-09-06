На російській Камчатці відмовилися від експлуатації західних літаків через нестачу запчастин

Про це інформує російська пропагандистська агенція РБК-Росія.

На Камчатці відмовилися від експлуатації західних літаків L-410, які виготовляє чеська компанія Aircraft Industries. Літаки вичерпали ресурс деяких деталей і механізмів, які не можна замовити через паралельний імпорт.

З початку вересня у краї не літають 19-місні чеські L-410.

Повідомляється, що це другий регіон Росії, який зупинив експлуатацію цього виду авіатехніки з 2023 року.

Три L-410 використовувалися Камчатським авіаційним підприємством, яке належить до "Аврори", для польотів у п’ять віддалених і малонаселених населених пунктів Камчатки - Микільське, Озерна, Соболево, Тігіль і Усть-Хайрюзово, де живе близько 6 тис. людей.

Експлуатація L-410 припинилася через вичерпання ресурсів, деяких деталей та механізмів.

"Це сталося через проблеми з постачанням по паралельному імпорту", - розповів представник влади Камчатки, не називаючи подробиць.

Ймовірно проблеми виникли через західні санкції.