На російській Камчатці відмовилися від експлуатації західних літаків через нестачу запчастин
Півострів на Далекому Сході Євразії, який належить Росії, через брак запчастин призупинив використання літаків західного виробництва
Про це інформує російська пропагандистська агенція РБК-Росія.
На Камчатці відмовилися від експлуатації західних літаків L-410, які виготовляє чеська компанія Aircraft Industries. Літаки вичерпали ресурс деяких деталей і механізмів, які не можна замовити через паралельний імпорт.
З початку вересня у краї не літають 19-місні чеські L-410.
Повідомляється, що це другий регіон Росії, який зупинив експлуатацію цього виду авіатехніки з 2023 року.
Три L-410 використовувалися Камчатським авіаційним підприємством, яке належить до "Аврори", для польотів у п’ять віддалених і малонаселених населених пунктів Камчатки - Микільське, Озерна, Соболево, Тігіль і Усть-Хайрюзово, де живе близько 6 тис. людей.
Експлуатація L-410 припинилася через вичерпання ресурсів, деяких деталей та механізмів.
"Це сталося через проблеми з постачанням по паралельному імпорту", - розповів представник влади Камчатки, не називаючи подробиць.
Ймовірно проблеми виникли через західні санкції.
- 4 липня стало відомо, що російський військовий літак МіГ-31 зазнав аварії під час навчального польоту на Камчатці над акваторією Авачинської затоки, екіпаж шукають.
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