На Камчатці розбився російський винищувач МіГ-31
Російський військовий літак МіГ-31 зазнав аварії під час навчального польоту на Камчатці над акваторією Авачинської затоки, екіпаж шукають
Про це повідомляють в міноборони РФ.
Аварія сталася над акваторією Авачинської затоки. Літак виконував політ без боєкомплекту.
На місце виїхали рятувальні служби. Ведуться пошуки екіпажу.
Інформацію підтвердили в Тихоокеанському флоті РФ.
- 17 червня 2022 року стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.
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- 17 травня, розвідувальний легкомоторний літак зазнав аварії на півночі РФ. На борту було двоє осіб, постраждав льотчик.
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