Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Минулої доби обстрілів м. Харків не зафіксовано, в той же час російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області. У Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа. У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі, гаражі", - зауважив він.

Уночі в Богодухівському районі росіяни обстріляли Золочівську громаду та пошкодили адміністративну будівлю одного з підприємств. Унаслідок цього сталася пожежа. В Ізюмському районі російські обстріли також призвели до загоряння.

"Загалом по області за добу поранення отримали 7 мирних мешканців: Чугуївський район - 4 особи, Ізюмський - 1 особа, Харківський район - 2 особи", - наголосив Олег Синєгубов.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку - бої за Рубіжне. У районі Ізюма також бойові дії. ЗСУ відбивають атаки росіян і завдають їм суттєвих втрат.

Зараз біля Ізюма Харківської області точаться бої, а в місті залишається близько 15 тисяч цивільних, росіяни не дають провести евакуацію.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb