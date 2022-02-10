На Харківщині авто збило на смерть пішохода: на допит викликають бізнесмена Ярославського, УП повідомляє про його від'їзд із України

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на пресслужбу МВС та "Українську правду".



У середу, 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув.



Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286), залишення людини в небезпеці (ч. 3 ст. 135). Максимальне покарання передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати авто до 3 років.



"Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена.



У інтерв'ю виданню "Об'єктив" Ярославський не підтвердив і не спростував, чи причетне авто до ДТП. На питання, чи належать автомобілям з його кортежу номери "0018", Ярославський відповів, що за номерами не стежить.



"Я спав вдома і вранці тільки дізнався про це", - сказав він.



Згодом УП з посиланням на джерела в авіаційній сфері заявила, що бізнесмен полетів з Харкова до Лондона. Чартер з Польщі прилетів у Харків о 12:50 і вилетів з Харкова о 13:50. За даними видання, на борту літака - Ярославський і його тесть Сергій Свентицький.



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