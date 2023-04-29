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На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі

29 квітня, 2023 субота
20:26
Суспільство обережно міни

У Харківській області стався черговий нещасний випадок в результаті підриву на вибухонебезпечному предметі

Про це повідомляє ДСНС.

Інцидент стався сьогодні, 29 квітня, у селі Вірнопілля Ізюмського району.

"Чоловік, 1993 року народження, отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Його було госпіталізовано до місцевої лікарні, стан – середньої важкості", - пишуть надзвичайники.

Служба закликає усіх бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.

Україна
Війна з Росією
ДСНС
Харківщина
воєнні злочини Росії
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