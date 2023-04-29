На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі
У Харківській області стався черговий нещасний випадок в результаті підриву на вибухонебезпечному предметі
Про це повідомляє ДСНС.
Інцидент стався сьогодні, 29 квітня, у селі Вірнопілля Ізюмського району.
"Чоловік, 1993 року народження, отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Його було госпіталізовано до місцевої лікарні, стан – середньої важкості", - пишуть надзвичайники.
Служба закликає усіх бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.
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