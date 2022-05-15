Про це повідомила Харківська ОВА в телеграмі

Упродовж 14 травня в 15 населених пунктах Харківщини ремонтували пошкоджені окупантами газові мережі. Зокрема, робота тривала в Харківському районі.

"Відновлювальні роботи провели в місті Люботин та смт Покотилівка. Ці населені пункти залишились без газу після руйнування ворожим снарядом газопроводу високого тиску діаметром 500 мм у Харківському районі", - зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Фахівці Люботинської, Мереф’янської та Зміївської дільниць Харківгазу протягом двох днів лагодили зруйновану мережу й 14 травня почали підключати до неї населені пункти Харківського району. Також газ з'явився в Золочівській і Солоницівській громадах.

"Протягом суботи фахівці АТ "Харківгаз" відновили газопостачання для 14,5 тис. родин Харківської області. Сьогодні, 15 травня, газовики продовжать пуск газу у домівки", - ідеться в повідомленні.

У Харкові також щодня відновлюють газопостачання. Упродовж тижня Харківгаз пустив газ для 2 тис. сімей. Найбільше відновлювальних робіт проводять у Шевченківському й Індустріальному районах міста.

11 травня у трьох селах Харківщини відновили газопостачання.

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