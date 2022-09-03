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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Харківщині населені пункти періодично опиняються під контролем то однієї то другої сторони, - депутат Харківської облради Скорик
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На Харківщині населені пункти періодично опиняються під контролем то однієї то другої сторони, - депутат Харківської облради Скорик

3 вересня, 2022 субота
16:37
війна з Росією Харківщина

Депутат Харківської облради Олександр Скорик розповів, що на Півночі Харківщині тривають запеклі бої

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Харківщині населені пункти Дементіївка, Цупівка Дергачівського району періодично переходять по половині села то під контроль російської армії, то під контроль ЗСУ. Там постійний рух", - пояснив Скорик.

За його словами, лінія фронту на Харківщині постійно рухається.

"Тривають бойові дії, особливо на Півночі Харківщини. Села Козача Лопань та Липці окуповані. Окупанти намагаються не дати українським захисникам вийти до кордону, вони там укріплюються й намагаються протистояти нашим військовим", - зауважив Скорик.

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