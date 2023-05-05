На Харківщині правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке вбили росіяни

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, подружжя загинуло у середині вересня, внаслідок російського обстрілу села Курилівка Куп’янського району. 44-річний чоловік та 43-річна жінка перебували біля під’їзду будинку в момент, коли росіяни завдали удару. Потерпілі загинули на місці.

"4 травня прокурор окружної прокуратури та слідчий Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області ексгумували тіла загиблих. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз", - пише прокуратура.