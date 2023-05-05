На Харківщині правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке вбили росіяни
У селі на Куп’янщині правоохоронці ексгумували трупи двох людей — подружжя, яке стало жертвами збройної агресії РФ
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За інформацією слідства, подружжя загинуло у середині вересня, внаслідок російського обстрілу села Курилівка Куп’янського району. 44-річний чоловік та 43-річна жінка перебували біля під’їзду будинку в момент, коли росіяни завдали удару. Потерпілі загинули на місці.
"4 травня прокурор окружної прокуратури та слідчий Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області ексгумували тіла загиблих. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз", - пише прокуратура.
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