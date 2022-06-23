Головне управління ДСНС України у Харківській області

"Сьогодні близько 8-ї ранку рашисти знову обстріляли м. Чугуїв. В результаті трапилось щонайменше 2 пожежі, а також руйнації. Горіли 2 приватні будинки на площі 70 та 100 кв.м. В останньому постраждали 4 людини, серед яких 2 дітей", - йдеться в повідомленні.

Осередок пожежі загасили рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС о 10:40.

У ніч на 23 червня на Харківщині росіяни поранили 7 людей, зокрема двох дітей, пошкодили підприємство, офіси, склади.

22 червня внаслідок російського мінометного обстрілу села Пришиб на Харківщині загинуло п'ять жінок, які були біля під'їзду будинку.

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