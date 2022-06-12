На Харківщині росіяни накрили вогнем Богодухівський район: пошкоджено будинки
Уранці 12 червня на Харківщині росіяни обстріляли з артилерії Богодухівський район і пошкодили низку будинків
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"За даними слідства, близько 4:00 12 червня 2022 року російські окупанти обстріляли з артилерії с. Чорноглазівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку домоволодінь. Близько 9:00 російські військові відкрили вогонь по с. Зрубанка Богодухівського району, що призвело до пошкодження житлових будинків", - наголосили у відомстві.
Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- 11 червня на Харківщині росіяни вбили трьох людей, поранили ще чотирьох, обстріляли будинки та спричинили пожежі.
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