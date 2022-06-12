Росіяни обстріляли Харківщину: за добу 3 людини загинули, ще 4 зазнали поранень
На Харківщині 11 червня росіяни вбили трьох людей, поранили ще чотирьох, обстріляли будинки та спричинили пожежі
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"За минулу добу обстрілів зазнав Шевченківський район Харкова. Постраждалих немає. По області окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський, Ізюмський райони. Як наслідок - виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах", - зауважив він.
У ніч на 12 червня російські боєприпаси влучили в будинки в селі Безруки. Близько 5:00 унаслідок ворожих обстрілів загорівся будинок у Золочівській громаді.
"Загалом по області за добу 4 поранених: 3 у Харківському районі, 1 особу госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули 3 цивільних: Чугуївський район - 1, смт Золочів - 2 особи", - наголосив Олег Синєгубов.
10 червня на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули 4 людини, 6 було поранено, пошкоджено будинок і промислову будівлю.
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