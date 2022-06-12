Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"За минулу добу обстрілів зазнав Шевченківський район Харкова. Постраждалих немає. По області окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський, Ізюмський райони. Як наслідок - виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах", - зауважив він.

У ніч на 12 червня російські боєприпаси влучили в будинки в селі Безруки. Близько 5:00 унаслідок ворожих обстрілів загорівся будинок у Золочівській громаді.

"Загалом по області за добу 4 поранених: 3 у Харківському районі, 1 особу госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули 3 цивільних: Чугуївський район - 1, смт Золочів - 2 особи", - наголосив Олег Синєгубов.

10 червня на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули 4 людини, 6 було поранено, пошкоджено будинок і промислову будівлю.

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