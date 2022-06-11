Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"В Київському районі Харкова пошкоджена промислова будівля. Ніхто не постраждав. В с. Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив в приватний будинок. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків та 2 жінок. Ще 1 людина в Коробочкиному поранена. Також поранені 2 людей в Дергачах, 1 - в с. Печеніги, 2 - в смт Малинівка", - повідомив він.

Росіяни посилили обстріли. Очільник ОВА закликав дотримуватися світломаскування під час комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Він доручив регулярно перевіряти систему оповіщення по районах.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагаються не дати ЗСУ вийти до держкордону. В районі Ізюма ворог вів штурмові дії на напрямку Пасіка - Богородичне, пробує закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога та завдають йому суттєвих втрат", - наголосив Сергій Гайдай.

9 червня внаслідок російського обстрілу Харківщини двоє людей загинули, 15 зазнали поранень, було пошкоджено будинки та горіли ліси.

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